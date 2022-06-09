Trabzonspor’un ilgilendiği Jens Stryger Larsen’den ilk sözler!

Şampiyonlar Ligi play-off maçı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen şampiyon Trabzonspor, transfer için yoğun mesai harcıyor. Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda ilerleyen yönetim, kolları sıvadı.

Trabzonspor, Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen için harekete geçti. Cornelius'un milli takımdan arkadaşı olan Stryger, gelecek teklife sıcak bakıyor.

Milliyet'in özel bir haberine göre Jens Stryger, ilk kez konuyla ilgili konuştu. Milli takımımızın da kamp yaptığı Helsingör Stadı'nda soruları yanıtlayan Stryger, Trabzonspor'la ilgili konuşmaktan çekinerek kendisine gelecek her türlü uygun transfer teklifin açık olduğunu vurguladı.

Danimarkalı oyuncunun Serie A ekibi Udinese ile olan sözleşmesi de sona erdi.