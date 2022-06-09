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Giriş Tarihi: 9.6.2022 12:41

Trabzonspor'un ilgilendiği Jens Stryger Larsen'den ilk sözler!

Trabzonspor’un ilgilendiği Jens Stryger Larsen’den ilk sözler!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Danimarkalı yıldız Jens Stryger Larsen'i gündemine aldı. Milli takımdan takım arkadaşı Cornelius'un da görüşlerini alan Larsen'in teklife sıcak baktığı ifade edildi. Danimarkalı oyuncu ilk kez açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi play-off maçı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen şampiyon Trabzonspor, transfer için yoğun mesai harcıyor. Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda ilerleyen yönetim, kolları sıvadı.

Trabzonspor, Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen için harekete geçti. Cornelius'un milli takımdan arkadaşı olan Stryger, gelecek teklife sıcak bakıyor.

Milliyet'in özel bir haberine göre Jens Stryger, ilk kez konuyla ilgili konuştu. Milli takımımızın da kamp yaptığı Helsingör Stadı'nda soruları yanıtlayan Stryger, Trabzonspor'la ilgili konuşmaktan çekinerek kendisine gelecek her türlü uygun transfer teklifin açık olduğunu vurguladı.

Danimarkalı oyuncunun Serie A ekibi Udinese ile olan sözleşmesi de sona erdi.

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Trabzonspor'un ilgilendiği Jens Stryger Larsen'den ilk sözler!
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