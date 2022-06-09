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Giriş Tarihi: 9.6.2022 18:16

Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurulu 2 başkan adayı ile gerçekleşecek

DHA
Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurulu 2 başkan adayı ile gerçekleşecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak olağanüstü ve seçimli genel kurulu için adaylık başvuru süresi bugün 17.00'de sona erdi.

TFF Başkan adaylığı için ilk başvuruyu Mehmet Büyükekşi yapmıştı. Pazarspor Eski Başkanı Hüseyin Yangın TFF Genel Sekreterliği'ne adaylık dilekçesini göndererek Büyükekşi'ye rakip oldu.

307 delegesi bulunan TFF Genel Kurulu'nda 155 oy alan aday çoğunluk sağlayacak. Adayların, toplam delege sayısının 5'te 1'i kadar ıslak imzayı seçim gününe kadar toplama hakkı bulunurken, yönetim kurulu listelerini ise seçim günü divan başkanlığına sunacaklar. Başkanlığa seçilecek kişi, bir yıl boyunca TFF Başkanı olacak.

Seçim gününe kadar çekilme olmazsa iki aday arasında geçecek genel kurula mevcut başkan Servet Yardımcı beklenenin aksine aday olmadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurulu 2 başkan adayı ile gerçekleşecek
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