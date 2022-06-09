Westerlo Murat Cem Akpınar’a talip oldu!

Trabzonspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Murat Cem Akpınar'a talipler çıkmaya devam ediyor. Şampiyon Trabzonspor, oyuncularına gelecek olan transfer tekliflerini değerlendirecek.
Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor ve Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'un da transfer listesinde olduğu iddia edilen Murat Cem Akpınar'a Belçika ekibi Westerlo da talip oldu. Belçika ekibi önümüzdeki günlerde Trabzonspor ile masaya oturacak.
Trabzonspor yönetimi Murat Cem Akpınar için gelecek olan tekliflere sıcak bakıyor. Akpınar, geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplamda 4 maçta 206 dakika şans buldu ve bir asist yaptı.