Westerlo Murat Cem Akpınar’a talip oldu!

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor ve Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'un da transfer listesinde olduğu iddia edilen Murat Cem Akpınar'a Belçika ekibi Westerlo da talip oldu. Belçika ekibi önümüzdeki günlerde Trabzonspor ile masaya oturacak.