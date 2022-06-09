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Giriş Tarihi: 9.6.2022 10:59

Westerlo Murat Cem Akpınar'a talip oldu!

Westerlo Murat Cem Akpınar’a talip oldu!

Son şampiyon Trabzonspor'un oyuncularına talipler çıkmaya devam ediyor. Genç oyuncu Murat Cem Akpınar'a Belçika'dan talip çıktı. Trabzonspor gelecek olan tekliflere sıcak bakıyor. İşte transfer haberinin detayları...

Trabzonspor'un 23 yaşındaki oyuncusu Murat Cem Akpınar'a talipler çıkmaya devam ediyor. Şampiyon Trabzonspor, oyuncularına gelecek olan transfer tekliflerini değerlendirecek.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor ve Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'un da transfer listesinde olduğu iddia edilen Murat Cem Akpınar'a Belçika ekibi Westerlo da talip oldu. Belçika ekibi önümüzdeki günlerde Trabzonspor ile masaya oturacak.

Trabzonspor yönetimi Murat Cem Akpınar için gelecek olan tekliflere sıcak bakıyor. Akpınar, geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplamda 4 maçta 206 dakika şans buldu ve bir asist yaptı.

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Westerlo Murat Cem Akpınar'a talip oldu!
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