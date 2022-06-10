Adana Demirspor teknik direktörü Montella’dan Türkiye övgü ve Andrea Pirlo itirafı!

"BAŞKANIMIZ MURAT SANCAK HARİKA BİR İNSAN"

İtalya'da görev aldığı takımlarda talihsizlik yaşadığını itiraf eden 47 yaşındaki teknik direktör, aradığı ortamı Adana'da bulduğunu söyledi. Sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatalar yaptım ama bu beni yıkmadı aksine daha çok gelişmeme sebep oldu. Futbol, her zaman bana hayatta en çok enerjiyi ve adrenalini verdi. Yeniden bir başlangıç yapmak istedim. Bunu Türkiye Ligi'nde sıralamada sondan bir önde bulunan, teknik direktörü görevden alınmış bir takımla yapmaktan korkmadım. Üstelik lige yeni yükselmiş olmalarına rağmen. Kariyerimin en tatmin edici sezonuydu. Türkiye'de yeniden doğdum. Büyüdüğümü, geliştiğimi gördüm. Futbolcularım da ben de çok eğlendik. Özel bir sezon geçirdim. Bana imkân tanınırsa devam etmeye ve gelişimi ilerletmeye hazırım. Ama olay sadece bu da değil, başkanımızla (Murat Sancak) ikili ilişkilerimiz çok iyi. O harika bir kişiliğe sahip."