Adana Demirspor teknik direktörü Montella’dan Türkiye övgü ve Andrea Pirlo itirafı!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, La Gazzetta Dello Sport'a röportaj verdi.
Geride kalan sezonda ligi 9. sırada tamamlayarak Avrupa kupaları şansını yitiren Mavi Şimşekler'in hocası, İtalyan basınına kulüpteki geleceğiyle ilgili ve Türkiye'de geçirdiği günlere dair samimi açıklamalarda bulundu.
"BAŞKANIMIZ MURAT SANCAK HARİKA BİR İNSAN"
İtalya'da görev aldığı takımlarda talihsizlik yaşadığını itiraf eden 47 yaşındaki teknik direktör, aradığı ortamı Adana'da bulduğunu söyledi. Sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hatalar yaptım ama bu beni yıkmadı aksine daha çok gelişmeme sebep oldu. Futbol, her zaman bana hayatta en çok enerjiyi ve adrenalini verdi. Yeniden bir başlangıç yapmak istedim. Bunu Türkiye Ligi'nde sıralamada sondan bir önde bulunan, teknik direktörü görevden alınmış bir takımla yapmaktan korkmadım. Üstelik lige yeni yükselmiş olmalarına rağmen. Kariyerimin en tatmin edici sezonuydu. Türkiye'de yeniden doğdum. Büyüdüğümü, geliştiğimi gördüm. Futbolcularım da ben de çok eğlendik. Özel bir sezon geçirdim. Bana imkân tanınırsa devam etmeye ve gelişimi ilerletmeye hazırım. Ama olay sadece bu da değil, başkanımızla (Murat Sancak) ikili ilişkilerimiz çok iyi. O harika bir kişiliğe sahip."
"PİRLO'YA 'SEN DE TÜRKİYE'YE GEL' DEDİM"
Fatih Karagümrük'ün gündemindeki teknik direktör Andrea Pirlo hakkında da konuşan Vincenzo Montella, "Pirlo'ya Türkiye'ye gelmesi için tavsiyede bulundum. 'Sen de gel' dedim. İnsanlar misafirperver ve çok iyi kalpliler. Süper Lig ise iyi bir seviyede. İtalyan teknisyenler olarak daha da gelişmesi için yardımcı olabiliriz. En iyileri olduğumuzu söylemiyorum ama taktiksel açıdan bir şeyler getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
"BALOTELLİ İÇİN MUTLUYUM"
Montella, kendisiyle 18 gol atan Mario Balotelli'nin yükselişine de değindi:
"Onun için mutluyum. Çalışmayan ve emek vermeyin futbolcuya teknik direktör hiçbir şey yapamaz. Ama Balotelli çalıştı ve bunu başardı."