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Giriş Tarihi: 10.6.2022 11:18

Altay'dan Kazımcan için dudak uçuklatan bonservis!

DHA
Altay’dan Kazımcan için dudak uçuklatan bonservis!

Bu sezon Süper Lig'den 1'inci Lig'e düşen İzmir temsilcisi Altay'da yönetim, yurt içi ve yurt dışından talipleri olan sol bek Kazımcan Karataş'ın bonservis bedelini 2 milyon Euro olarak belirledi. İşte tüm detaylar...

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadelede edeceği yeni sezon öncesi maddi sıkıntılarla boğuşan Altay'da yönetim, yurt içi ve yurt dışından talipleri olan sol bek Kazımcan Karataş'ın bonservis bedelini 2 milyon Euro olarak belirledi. Kazımcan'ın değerinin altında satılmayacağını dile getiren başkan Ayhan Dündar, "Şimdiye kadar resmi teklif sadece Konyaspor ve Belçika ekibi Westerlo'dan geldi. İsmi geçen diğer kulüplerle bir temasımız olmadı, bu yüzden yazılanları ciddiye almıyorum" dedi.


Ümit Milli Takım'da görev alan 19 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından en az yüzde 25 pay alacaklarını dile getiren başkan Dündar, "Kardan mı direkt pay mı olur bilemiyorum. Bu alacağımız bonservis ücretine göre şekillenecek. Kazımcan'ı ucuza satma pişmanlığı yaşamak istemiyoruz. Geleceği olan bir oyuncu. Değerini bulduğunda gidebilir" diye konuştu.


Genç yıldız adayı geçen sezon Süper Lig'de 22 maçta 1399 dakika görev alarak dikkatleri üzerine çekti.

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Altay'dan Kazımcan için dudak uçuklatan bonservis!
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