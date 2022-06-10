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Giriş Tarihi: 11.6.2022 01:11 Son Güncelleme: 11.6.2022 01:12

Fransa Mbappe'nin golüyle 1 puanı kurtardı!

AA
Fransa Mbappe’nin golüyle 1 puanı kurtardı!

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç oynandı. A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Avusturya ile Fransa 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 37. dakikada Andreas Weimann, konuk takımın golünü ise 83. dakikada Kylian Mbappe attı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç oynandı. A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Avusturya ile Fransa 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 37. dakikada Andreas Weimann, konuk takımın golünü ise 83. dakikada Kylian Mbappe attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

1. GRUP:

Avusturya-Fransa: 1-1

Danimarka-Hırvatistan: 0-1

B LİGİ

2. GRUP:

Arnavutluk-İsrail: 1-2

C LİGİ

3. GRUP:

Azerbaycan-Slovakya: 0-1

Belarus-Kazakistan: 1-1

D LİGİ

1. GRUP:

Moldova-Letonya: 2-4

Andorra-Lihtenştayn: 2-1

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Fransa Mbappe'nin golüyle 1 puanı kurtardı!
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