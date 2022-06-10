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Giriş Tarihi: 10.6.2022 16:30

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Muleka için ısrarcı! Standart Liege’le görüşmeler başladı…

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Muleka için ısrarcı! Standart Liege’le görüşmeler başladı…

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması ile 12 gol atan Kongolu santrafor Jackson Muleka’yı bonservisi ile transfer etmek istiyor. İşte tüm detaylar…

Beşiktaş'ta forvet arayışı sürüyor. Siyah beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı.

Geride kalan sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa'da oynayan Kongolu oyuncunun bonservisi Belçika ekibinde buluyor. Standart Liege, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muleka'yı yeniden kiralamayacak.

Belçika ekibi, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
Miktarı fazla bulan Beşiktaş, indirim yapılması halinde Muleka'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

SÜPER LİG'DE 14 MAÇTA 16 GOLLÜK ETKİ

Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performansı ile takımına önemli katkı sağladı. Cenk Tosun, Alexander Sörloth, Jordy Caicedo, Wout Weghorst ve Halil Dervişoğlu için de temaslarını sürdüren siyah beyazlılar, 27 Haziran'da başlayavak yeni sezon hazırlıkları öncesi en az 1 forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Muleka için ısrarcı! Standart Liege’le görüşmeler başladı…
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