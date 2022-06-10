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Giriş Tarihi: 10.6.2022 16:03

Süleyman Hurma: Pirlo ile görüşüyoruz. İnşallah bu transferi gerçekleştiririz

AA
Süleyman Hurma: Pirlo ile görüşüyoruz. İnşallah bu transferi gerçekleştiririz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo ile görüşüyor.

Kırmızı-Siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonda takımı 43 yaşındaki teknik adama emanet etmek istediklerini söyledi.

Bu konuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Hurma, "Kendisiyle görüşüyoruz. Pirlo gibi bir adamı buraya getirmek kolay geldik. İnşallah bu transferi gerçekleştiririz" diye konuştu.

Bu arada İtalyan basınında yer alan haberlerde de Fatih Karagümrük'ün Pirlo ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Futbolculuk kariyerinde Inter, Milan ve Juventus gibi üst düzey İtalyan takımlarında oynayan Pirlo, teknik direktör olarak ise geçen sezon Juventus'ta görev almıştı.

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Süleyman Hurma: Pirlo ile görüşüyoruz. İnşallah bu transferi gerçekleştiririz
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