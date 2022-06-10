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Giriş Tarihi: 10.6.2022 11:10 Son Güncelleme: 10.6.2022 11:18

TFF Başkan adaylığı için 9 kişinin başvurusu kabul edildi

DHA
TFF Başkan adaylığı için 9 kişinin başvurusu kabul edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmak için 9 kişi başvuru yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 9 ismin adaylık için uygunluğu şu ifadelerle açıklandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi hükümleri kapsamında, 09 Haziran 2022 tarihinde sona erdi. TFF Başkan Adaylığı için TFF Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:

1. Ufuk AKÇEKAYA
2. Ramazan ATAŞ
3. Mehmet BÜYÜKEKŞİ
4. Gökhan KIZILTAN
5. Sedat OLCA
6. Hayati ÖZGÜL
7. Ayhan SAĞALTICI
8. Cemal TARANCI
9. Hüseyin YANGIN

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TFF Başkan adaylığı için 9 kişinin başvurusu kabul edildi
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