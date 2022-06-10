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Giriş Tarihi: 10.6.2022 10:30 Son Güncelleme: 10.6.2022 10:34

Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da Umut Güneş pazarlığı! Halil imzaya çok yakın…

Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da Umut Güneş pazarlığı! Halil imzaya çok yakın…

Spor Toto Süper Lig’de bitime 3 hafta kala liderliği garantileyerek kupaya uzanan Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Karadeniz ekibi kadrosunu derinleştirmek için kolları sıvarken, Umut Güneş ve Halil Akbunar transferinde sıcak gelişmeler devam ediyor…

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen bordo mavililer, yeni transferler için kolları sıvadı. İç transfer çalışmalarında yoğun mesai harcayan Trabzonspor, ligde başarılı bir sezon geçiren Umut Güneş ve Halil Akbunar'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

UMUT GÜNEŞ İÇİN PAZARLIKLAR KIZIŞTI

Trabzonspor'un listesindeki isimlerden Umut Güneş için kulübü Alanyaspor'un istediği yüksek rakamlar transferin önünü tıkamıştı. Ancak Akdeniz ekibinin bonservisi düşürüp, takasla oyuncu istemesi üzerine pazarlıklar yeniden başladı. Trabzon'un teklif ettiği rakam netlik kazanmazken, Alanyaspor'un Murat Cem Akpınar'ın yanı sıra para istediği öğrenildi.

HALİL AKBUNAR TRABZONSPOR'A GELMEK İSTİYOR!

Süper Lig'den düşen Göztepe'nin tecrübeli ismi Halil Akbunar, Trabzonspor'a transferi için kulübünden kolaylık istedi. 28 yaşındaki futbolcunun, hem Abdullah Avcı ile çalışmak hem de Şampiyonlar Ligi faktörü yüzünden bordo- mavili formayı giymek istediği belirtildi. Trabzonspor'un ise Halil'e "Bonservisini de al, gel" mesajını verdiği iddia edildi.

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Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da Umut Güneş pazarlığı! Halil imzaya çok yakın…
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