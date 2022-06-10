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Giriş Tarihi: 10.6.2022 17:24

Türkiye Yoga Asana yarışması Pazar günü Şişli'de yapılacak

Türkiye Yoga Asana yarışması Pazar günü Şişli’de yapılacak

Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından düzenlenen Türkiye Yoga Asana Yarışması, 12 Haziran 2022 Pazar günü saat 13.00’da İstanbul’da yapılacak. Şişli’deki Yayla Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan Türkiye Yoga Asana Yarışması’na çok sayıda sporcu katılacak.

Amacı yoga yarışmalarını düzenlemek ve bu çerçevede yoga sporcularını, hakemlerini ve koçlarını yetiştirmek olan ULUYOF aynı zamanda halka açık gönüllü yoga çalışmaları da yapıyor. ULUYOF yetkilileri yoga yarışmalarına ilişkin, yoga yarışmalarının bilinen anlamda rekabete dayalı kıran kırana yarışmalar olmadığını belirterek, buradaki amacın sporcuların kendisini geliştirmesi, bir diğer sporcuyu takdir etmesi, yoga yapmayan insanların ilgisinin yogaya çekilmesi, eğlenmek ve coşmak olarak sıralıyorlar.

Altı senedir yoga yarışmaları düzenlediklerini belirten yetkililer, her geçen gün katılımcı ve izleyici sayısının arttığını belirtiyor. Yoga yarışmalarında kurallar bir sınırlandırıcı olarak değil, bir düzen oluşturmak için kullanılıyor.

12 Haziran'da gerçekleşecek olan Türkiye Yoga Asana Yarışması'na katılım için yapılması gerekenlerin ULUYOF'un web sitesinde detaylı olarak yer aldığını belirten yetkililer, katılmak isteyen sporcuların burada yer alan duruş listesinden altı duruşu seçerek, bu duruşlardan belirledikleri sıra ile yarışmaya katılabileceklerini belirtiyorlar.

Listedeki duruşların zor gelmesi durumunda, sporcular katılım formuna yazmak şartıyla kendileri başka bir duruşu da yapabilecekler. Gerek sporcular gerekse de seyirciler için tamamen ücretsiz olan bu etkinliğe dileyen herkes katılabiliyor.

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Türkiye Yoga Asana yarışması Pazar günü Şişli'de yapılacak
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