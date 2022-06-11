Göztepe Piric’i elden çıkaracak!

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Göztepe'de kadro çalışmaları hızlandı. Kulübün yüzde 70'lik devri için Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ve Sırp milyarder Dragon Solak'ın kurucusu olduğu Sport Republic şirketiyle prensipte anlaşma sağlayan yönetim kadro düşünülmeyen oyuncuları elden çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdı.



Kurmayların ilk olarak kaleci Kenan Piric ile yolları ayırmaya hazırlandığı ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Göztepe'ye gelen ve 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Boşnak eldivenle masaya oturalacağı bildirildi. Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen yönetimin 27 yaşındaki kaleci ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı planladığı kaydedildi. Göztepe'de sadece 4 maça çıkan Piric kalesinde 14 gol gördü. Şu ana kadar Piric'e herhangi bir teklifin gelmediği de öğnenildi.