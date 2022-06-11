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Giriş Tarihi: 11.6.2022 09:59

Son dakika Beşiktaş haberleri... Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşlılık bir duruştur

DHA
Son dakika Beşiktaş haberleri... Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşlılık bir duruştur

İskenderun Beşiktaşlılar Derneği'nin 19'uncu yıldönümü kutlamasına katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlılığın bir duruş olduğunu söyledi.

İskenderun Beşiktaşlılar Derneği'nin 19'uncu yıldönümü kutlamasına AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve dernek üyeleri katıldı. İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sedat Uysal ve yönetimine, teşekkürlerini sunan Çebi, Beşiktaşlılığın bir duruş olduğunu belirtip, şunları şunları söyledi: "Bizim Beşiktaşlılık bakışımız, rakiplerimizin değerini olduğu gibi kabullenip, saygıyla karşılamaktır. Hatta onlarla birlikte yol yürümeyi bilmektir. Dolayısıyla sporun birleştirici ve kardeşlik tarafını önemsediğimi belirtiyorum. Beşiktaşımız için de son kongrede talep ettiğim, dilekte bulunduğum birlik ve beraberlik için yola çıktığımızı, bu seneyi birlik ve beraberlik yılı ilan ettiğimizi huzurlarınızda bir kere daha söylemek istiyorum."

Konuşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Çebi'ye hediye takdim edildi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri... Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşlılık bir duruştur
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