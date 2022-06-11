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Giriş Tarihi: 11.6.2022 12:34 Son Güncelleme: 11.6.2022 12:35

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal golcüsünü buldu! Wout Weghorst için Valerien Ismael devrede

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal golcüsünü buldu! Wout Weghorst için Valerien Ismael devrede

Son dakika Beşiktaş haberleri: Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Golcü arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda Ismael, Wout Weghorst ile ilgili talebini yönetime iletti. Tecrübeli forvet, siyah-beyazlıların teklifini kabul ederse 2.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Kulübü Burnley’e kiralama bedeli olarak 100 bin Euro ödenirken yapılacak sözleşmede 8 milyon Euro satın alma opsiyonu da olacak.

Gelecek sezon hücumun merkezinde hava toplarına hakim, uzun boylu, güçlü bir oyuncu isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Wout Weghorst ile ilgili talebini yönetime iletti. Transferi için şartların zorlanmasını isteyen Fransız teknik adamın kendisi de devreye girdi. Siyah-beyazlı takımın hocası, Hollandalı futbolcuyu bizzat arayarak kendisini neden takımında görmek istediğini en ince ayrıntılarına kadar anlattı.



BİRÇOK KULÜP PEŞİNDEN KOŞUYOR

Weghorst'a İngiltere, Almanya ve Türkiye'den yapılan tekliflerde öne geçmeye çalışan Beşiktaş'ta İsmael de taşın altına elini koymuş oldu. Karar aşamasında olan 29 yaşındaki futbolcuya arzu ve isteklerini gösteren siyah-beyazlılar, gelecek yanıtı beklemeye koyuldu. Weghorst, Beşiktaş'ı tercih ederse oyuncuya 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Kulübü Burnley'e ise 100 bin Euro kiralama bedeli verilecek, ayrıca 8 milyon Euro da satın alma opsiyonu sözleşmede yer alacak.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal golcüsünü buldu! Wout Weghorst için Valerien Ismael devrede
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