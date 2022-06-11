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Giriş Tarihi: 11.6.2022 15:42 Son Güncelleme: 11.6.2022 15:55

Son dakika transfer haberleri: Rıdvan Yılmaz transferini açıkladılar! İşte yeni takımı

Son dakika transfer haberleri: Rıdvan Yılmaz transferini açıkladılar! İşte yeni takımı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bir süredir Avrupa'ya transfer olacağı ifade edilen Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı açıklandı. Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi Bundesliga ekibi ve son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi takımın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi açıklandı.

RIDVAN'IN YENİ TAKIMI FRANKFURT OLDU

Bir süredir görüşmelerin devam ettiği transferde sona gelindi. Beşiktaş'ın genç yeteneği Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi ve son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu E. Frankfurt'a transfer oldu.

6.5 MİLYON EURO BONSERVİS VE 5 YILLIK SÖZLEŞME

Bundesliga ekibi E. Frankfurt, 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satış karından %20 pay karşılığında Rıdvan Yılmaz'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'ta 800 bin Euro net maaş kazanacak.

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Son dakika transfer haberleri: Rıdvan Yılmaz transferini açıkladılar! İşte yeni takımı
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