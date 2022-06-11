Son dakika transfer haberleri: Rıdvan Yılmaz transferini açıkladılar! İşte yeni takımı

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi takımın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi açıklandı.
RIDVAN'IN YENİ TAKIMI FRANKFURT OLDU
Bir süredir görüşmelerin devam ettiği transferde sona gelindi. Beşiktaş'ın genç yeteneği Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi ve son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu E. Frankfurt'a transfer oldu.
6.5 MİLYON EURO BONSERVİS VE 5 YILLIK SÖZLEŞME
Bundesliga ekibi E. Frankfurt, 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satış karından %20 pay karşılığında Rıdvan Yılmaz'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'ta 800 bin Euro net maaş kazanacak.