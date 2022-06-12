Lionel Messi’nin yeni hocası belli oluyor! Paris Saint-Germain anlaşmaya vardı…

Dünyanın en zengin futbol kulüpleri arasında başı çekenlerden birisi olan Paris Saint-Germain, teknik direktör değişikliğine hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yıl transfer ettiği Lionel Messi ile büyük sükse yaratan Fransız devi, hedefindeki Şampiyonlar Ligi kupasına yine uzanamamıştı.
İspanyol basınından Mundo Depotivo'nun haberine göre; Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Paris Saint Germain ile yıllığı 25 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Haberde, Mauricio Pochettino ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı ve Arjantinli teknik adama bu konuda bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.
PSG yönetiminin Pochettino ile birkaç gün içinde yollarını ayırıp haziran ayının sonuna kadar Zinedine Zidane'ı açıklamayı planladığı belirtildi.
Daha önce Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek istediği için Paris Saint Germain'in teklifini kabul etmeyen Zinedine Zidane'ın, PSG yönetimi ile yaptığı görüşmelerden sonra proje ikna olduğu ifade edildi.
Zinedine Zidane, Real Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak adından söz ettirmişti.