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Giriş Tarihi: 12.6.2022 10:26 Son Güncelleme: 12.6.2022 10:28

Merih Demiral, Newcastle'a çok yakın! 20 milyon Euro bonservis ile...

Merih Demiral, Newcastle’a çok yakın! 20 milyon Euro bonservis ile...

Milli takımın başarılı stoperi Merih Demiral, Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United yolcusu. İngiliz ekibi, Juventus’un beklentisi olan 20 milyon Euro’nun üstündeki bonservisi rakamını vermeye hazır.

A Milli Takım kampında olan Merih Demiral, milli maçların bitmesiyle adres değişikliğine hazırlanıyor… Bonservisi 30 Haziran 2024'e kadar İtalyan ekibi Juventus'ta olan 24 yaşındaki stoper, geçen sezonu kiralık olarak bir diğer Serie A ekibi Atalanta'da geçirmişti.

Merih'e 2.5 milyon Euro kira bedeli ödeyen mavi-siyahlılar, ligi 8. sırada bitirip Avrupa kupalarına gidemediği için satın alma opsiyonunu devreye sokmadı. Juventus'un beklentisi olan 20 milyon Euro üstü rakamı İngiltere ekibi Newcastle United'ın ödeyebileceği kaydedildi.

Kulüplerin anlaşması halinde, Merih'in bu transfere olumlu baktığı belirtildi. Ada ekibinde 2005-2008 yılları arasında şu an Başakşehir Teknik Direktörü olan Emre Belözoğlu da forma giymişti.

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Merih Demiral, Newcastle'a çok yakın! 20 milyon Euro bonservis ile...
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