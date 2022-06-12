Rıdvan Yılmaz artık Eintracht Frankfurt’ta

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Rıdvan Yılmaz, sonunda yuvadan uçtu...Oyuncuyla bir süredir ciddi olarak ilgilenen Eintracht Frankfurt, Beşiktaş'la nihai anlaşmaya vardı ve karşılıklı imzalar atıldı.

Siyah-Beyazlılar, bu transferden 5 milyon Euro bonservis bedeli ve 1.5 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 6.5 milyon Euro kazanacak. Ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak. Siyah-beyazlılara ilk taksiti temmuz ayında ödeyecek olan Alman ekibi, Rıdvan'la sezon başına 800 bin Euro'dan 5 yıllık mukavele yapacak. 21 yaşındaki sol bek, A Milli Takım'ın salı günü Litvanya ile oynayacağı karşılaşma sonrası kontrat için Frankfurt'a gidecek.

WEGHORST'TA GERİ SAYIM

Beşiktaş, Wout Weghorst'a 2 milyon Euro'luk teklifini 2.5 milyon Euro'ya yükseltmiş ve futbolcunun vereceği yanıta odaklanmıştı. Hollanda Milli Takım kampında bulunan 29 yaşındaki golcünün çarşamba günü kararını Siyah-Beyazlılara ileteceği belirtildi.

Kartal, olumsuz cevap alma ihtimaline karşı Alexander Sörloth'u da listede tutmaya devam ediyor. Yönetim, Fenerbahçe'nin aradan çekilmesi ve ciddi teklif alamaması nedeniyle Sörloth'un maliyetinin düşeceği kanaatinde...