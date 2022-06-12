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Giriş Tarihi: 12.6.2022 14:33 Son Güncelleme: 12.6.2022 14:38

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ersin Destanoğlu, Avrupa yolcusu! Devler peşine düştü...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ersin Destanoğlu, Avrupa yolcusu! Devler peşine düştü...

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına takıldı. Genç file bekçisi için dev liglerden takımlar, siyah beyazlı yönetimle iletişime geçti. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş, bir ayrılığa daha hazırlanıyor. Eintracht Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da kariyerine Avrupa'de devam edecek. 21 yaşındaki kaleci için Fransa, Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan kulüpler Siyah-Beyazlılar ile temaslarını sürdürüyor.

Nantes, Lyon, Nice, Ajax, Schalke 04 ve Red Bull Salzburg, 21 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak kulüpler arasında yer alıyor.

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'ta kalması ise zor görünüyor. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan milli kaleci, gelecek sezonun devre arasınde serbest durumda olacak. Ersin'den bonservis geliri elde etmek isteyen Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmaya çalışacak.

Siyah beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ersin Destanoğlu, Avrupa yolcusu! Devler peşine düştü...
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