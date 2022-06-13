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Giriş Tarihi: 13.6.2022 16:51

Ahmet Nur Çebi, şampiyon U-17 Akademi Takımı ile bir araya geldi

AA
Ahmet Nur Çebi, şampiyon U-17 Akademi Takımı ile bir araya geldi

Elit U-17 Gelişim Ligi’nde şampiyon olan Beşiktaş U-17 Akademi Takımı, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Vodafone Park’ta buluştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Elit U-17 Gelişim Ligi'nde şampiyon olan U-17 Akademi Takımı teknik ekibi ve sporcularıyla Vodafone Park'ta bir araya geldi.

Buluşmada; İkinci Başkan Engin Baltacı, Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Genel Sekreter, Sponsorluklar ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Mutluşan Ferah, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Futbol Akademisi ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi de yer aldılar.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, şampiyonluk kupasının da bulunduğu buluşmada, U-17 Akademi Takımı teknik ekibi ile sporcularını kutladı ve başarılarının devamını diledi.

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Ahmet Nur Çebi, şampiyon U-17 Akademi Takımı ile bir araya geldi
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