Fatih Karagümrük’ün yeni hocası Andrea Pirlo stattan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finalini izledi. Wulfz Fatih Karagümrük - ALG Spor arasında oynanan maçı izleyen İtalyan çalıştırıcı, stat çıkışında görüntülendi. Maçı protokol tribününden izleyen Pirlo herhangi bir açıklamada bulunmazken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Pirlo'nun takıma büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

Hurma, "Andrea Pirlo bize ve Türk futboluna çok katkılar sağlar, çok önemli bir isim. Biz çok ümitliyiz. Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Umut ediyorum ki her şey çok güzel olur. Bizim İtalya sevdamıza günümüz ve şartlarımız uyuşuyor. Stat sorunu da çözülecek. Bir yol bulacağız, bulamazsak da bir yol bulacağız" dedi.