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Giriş Tarihi: 13.6.2022 15:25

Fenerbahçe Welinton için masaya oturacak!

Fenerbahçe Welinton için masaya oturacak!

Yeni sezona hazırlık yapan Fenerbahçe'de transfer gündemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Sol bek için alternatif isimlere yönelen yönetim aradığı ismil buldu. Brezilyalı sol bek oyuncusu için masaya oturulacak.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Fenerbahçe'de transfer gündemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Jorge Jesus yönetiminde transfer için harekete geçen yönetim kollar sıvadı.

WELINTON İÇİN MASAYA OTURULACAK

Sol bek için arayışlarını devam ettiren yönetim, aradığı ismi Brezilya'da buldu. Brezilya ekibi Sao Paulo forması giyen Welinton için masaya oturulacak.

21 yaşındaki Brezilyalı'nın gösterdiği performans sonrası birçok kulüp oyuncu için harekete geçti. Yönetim, Welinton için masaya oturarak görüşmeler yapacak.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Welinton'un sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 18 maçta forma giyen Welinton bu maçlard 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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Fenerbahçe Welinton için masaya oturacak!
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