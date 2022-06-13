Fenerbahçe Welinton için masaya oturacak!

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Fenerbahçe'de transfer gündemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Jorge Jesus yönetiminde transfer için harekete geçen yönetim kollar sıvadı.
WELINTON İÇİN MASAYA OTURULACAK
Sol bek için arayışlarını devam ettiren yönetim, aradığı ismi Brezilya'da buldu. Brezilya ekibi Sao Paulo forması giyen Welinton için masaya oturulacak.
21 yaşındaki Brezilyalı'nın gösterdiği performans sonrası birçok kulüp oyuncu için harekete geçti. Yönetim, Welinton için masaya oturarak görüşmeler yapacak.
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Welinton'un sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 18 maçta forma giyen Welinton bu maçlard 1 gol ve 2 asist kaydetti.