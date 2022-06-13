Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Kim Min-Jae yerine Armel Bella Kotchap!
Giriş Tarihi: 13.6.2022 14:29 Son Güncelleme: 13.6.2022 14:51

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae yerine Armel Bella Kotchap!

Fenerbahçe’de Kim Min-Jae yerine Armel Bella Kotchap!

Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de gözler yeni transferlere çevrildi. Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran yönetim, Kim Min-Jae'nin transfer olması halinde B planı için yerine gelecek oyuncuyu belirledi.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinden sonra transfer çalışmaları devam ediyor.

KİM İÇİN 20 MİLYON EURO İSTENİYOR

Avrupa'nın dev kulüplerinden Kim Min-Jae için birçok teklif var. Yönetim, yıdlız oyuncuyu 20 milyon euro gibi bir rakama elden çıkarmayı düşünüyor.

KİM'İN YERİNE GELECEK OYUNCU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae için birçok Avrupalı kulübün talip olduğu belirtilirken, Güney Koreli yıldızın gitmesi halinde yerine gelecek olan savunmacı adayları da netleşti.

SAVUNMAYA ARMEL BELLA KOTCHAP

Yönetim ve teknik ekip, Kim'in yerine gelecek oyuncu için Bochum'da forma giyen 23 yaşındaki Armel Bella Kotchap'ı düşünüyor.Uzun boyu ve güçlü oyun tarzıyla tanınan Armel Bella Kotchap'ın bonservis bedeli 10 milyon euro. Sarı-lacivertliler, Kim'in satılması durumunda Kotchap'ı alacak. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! 2022 temmuzda asgari ücret zammı gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, hangi tarihte? Temmuzda 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
E okul ne zaman kapanıyor, 2.dönem not girişi kapandı mı, ne zaman yapılacak? MEB 2022 E okul VBS giriş ekranı ile devamsızlık ve karne notu sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! 13 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
SON DAKİKA: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Haziran 2022 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae yerine Armel Bella Kotchap!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA