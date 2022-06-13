Fenerbahçe’de Kim Min-Jae yerine Armel Bella Kotchap!

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinden sonra transfer çalışmaları devam ediyor.
KİM İÇİN 20 MİLYON EURO İSTENİYOR
Avrupa'nın dev kulüplerinden Kim Min-Jae için birçok teklif var. Yönetim, yıdlız oyuncuyu 20 milyon euro gibi bir rakama elden çıkarmayı düşünüyor.
SAVUNMAYA ARMEL BELLA KOTCHAP
Yönetim ve teknik ekip, Kim'in yerine gelecek oyuncu için Bochum'da forma giyen 23 yaşındaki Armel Bella Kotchap'ı düşünüyor.Uzun boyu ve güçlü oyun tarzıyla tanınan Armel Bella Kotchap'ın bonservis bedeli 10 milyon euro. Sarı-lacivertliler, Kim'in satılması durumunda Kotchap'ı alacak. (Takvim)