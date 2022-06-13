Keskin nişancı Serdar Dursun

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetiminde ortaya koyduğu performans sonrası Stefan Kuntz'dan kariyerinde ilk kez A Milli Takım daveti alan Serdar Dursun, performansıyla Alman hocayı mahcup etmedi. Yıllardır özlemini kurduğu Ay-Yıldızlı formayı, ilk kez 11 Ekim 2021'de Letonya karşısında sırtına geçiren Almanya doğumlu santrfor, başarısıyla Kuntz'un haklı gururu oldu. Serdar, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 maçta attığı 4 golle turnuvaya damgasını vururken, oynadığı 7 karşılaşmada ağları 7 kez sarsmayı başardı.

BURAK YILMAZ'IN YOKLUĞUNU ARATMADI

Türkiye forması ile çektiği 14 şutun 13'ünü kaleye isabet ettiren milli forvet, 7'sinde tabelayı değiştirirken, yüzde 92 gibi yüksek bir isabet oranına imza attı. Milli Takım'a büyük güç sağlayan 30 yaşındaki santrfor, gollerinin beşini oyuna sonradan dahil olup kaydetti. Serdar Dursun ayrıca Burak Yılmaz'ın A Milli Takım'a vedasının ardından gösterdiği performansla deneyimli ismin yokluğunu aratmadı.

'TEK BİR OYUNCUYA BAĞLI DEĞİLİZ'

Stefan Kuntz, 'Form grafiğine göre bundan sonra birinci santrforumuz Serdar Dursun olabilir mi?' sorusuna, "Eğer tek bir oyuncuya tüm düşüncenizi bağlarsanız, kendinizi zayıflatmış olursunuz. Hücum oyuncularımın performansından gayet memnunum. Gol atabilme becerisine sahip oyuncularım ne kadar fazla olursa benim için o kadar iyi olur" yanıtını verdi.

- Serdar Dursun'un çıkışı Milli Takım'da da sürüyor. Jorge Jesus'un 1 numaralı tercihi olur mu?

GÜRCAN BİLGİÇ: BU SEZONUN YÜKÜ ÇOK AĞIR

Fenerbahçe'nin ön tarafta ciddi bir rekabete ihtiyacı var. Bu nedenle santrfor transferi yapacaklardır. Forma savaşında da sert bir mücadele olacak. Serdar Dursun çok tecrübeli bir oyuncu. İsmail Kartal'ın sisteminde de önemli bir rolü vardı. Orta sahalara pozisyon hazırlayan özelliklere de sahip. Ama takımla beraber performansını yükseltiyor. Takım iyiyse o da iyi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan, takım kötü olduğunda sorumluluk alıp, skor yapacak bir santrfor. Jesus da bu ayrıntıyı düşünecektir. Sonuçta eli kuvvetli. Zaten üreten bir oyuncusu var. Serdar'ın esas özelliği takımın içinde birleştirici rol oynayan karakteri. Bu sezonun yükü çok ağır. Bu nedenle daha üst düzey bir santrfora Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ihtiyacı var.

ÖMER ÜRÜNDÜL - BİRİNCİ SINIF SANTRFOR DEĞİL AMA TAKIMA KATKISI BÜYÜK

Serdar Dursun sorulduğunda hep aynı görüşü paylaşıyorum; birinci sınıf bir santrfor değil ama takımına çok faydalı. Fizik açıdan güçlü, pres yapıyor, kafayla ve ayakla gol atabiliyor. Fenerbahçe'deki durumuna baktığımız zaman tabii ki şu anda yeni bir santrfor alınmazsa zaten bir numara… Ama şöyle de bir olay var, kaliteli bir santrfor alınabilir. Artı geçen sezon bir varlık gösteremeyen Berisha, Jorge Jesus'la beraber bir patlama yapabilir. Tabii yeni alınacak ismin ne katkı vereceği de soru işareti. Çünkü birçok iyi santrfor İstanbul'da performanslarını fiyasko ile sonuçlandırdı. Son örnek Beşiktaş'a gelen Belçikalı Batshuayi. Böyle bir durumda Serdar formanın bir numaralı sahibi olur.

ALİ GÜLTİKEN - REKABET ONA GÜÇ KATACAKTIR

Milli Takım'daki golleri hepimizin yüzünü güldürdü. Fenerbahçe'de kadro şekillenmeden, yeni transferleri görmeden Serdar'ın, Jesus'un '1 numarası' olup olmayacağını söylemek kolay değil. Ama bunun olabileceğinin mesajını geçen sezon çok net verdi. Berisha birinci santrfor olarak transfer edilmesine rağmen kulübede oturdu, gelen şansı iyi değerlendiren Serdar formayı aldı. O yüzden futbol; tamamen performans olayı ve bulduğun şansı doğru kullanma işi. Geçen sezon yaşadıklarının da Serdar'a büyük takım oyuncusu olma felsefesini anlamasında katkısı olmuştur. Ben kendi adıma aynı performansı bu sezon da bekliyorum. Ayrıca santrfor mevkiine transfer edilecek oyuncu da yaratacağı rekabetle performansına büyük katkı sağlayacaktır.