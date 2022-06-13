Manchester City, Erling Haaland transferini resmen duyurdu!

Manchester City, yeni transferi Erling Haaland'ı resmen duyurdu. Manchester City, bu transfer için Haaland'ın 75 milyon Euro olan serbest kalma bedelini ödeyecek.
Norveçli yıldız Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
"BABAM NEDENİYLE SEÇTİM"
Erling Haaland: "Her şeyden önce babam nedeniyle City'i seçtim. İngiltere'de doğdum. Hayatım boyunca City taraftarıydım. Kulüp hakkında çok şey biliyordum. İki şey ön plana çıktı; burada evimde hissetmem ve en iyi oyunumu burada sergileyecek olmam."
"PEP'LE GÖZÜMÜZÜ KUPALARA DİKTİK"
"Pep Guardiola ve bu kulüple birlikte kendimi daha da geliştireceğimi düşündüm. Beraber birçok güzel şey başarabiliriz. Pep ile transferden önce birazcık konuştum. İkimiz de gözümüzü kupalara diktik."