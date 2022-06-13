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Giriş Tarihi: 13.6.2022 16:08

Mehmet Sepil, TFF Başkan Adayı Büyükekşi'nin kendisine teklifi hakkında konuştu: 'Etik açıdan uygun olmaz'

AA
Mehmet Sepil, TFF Başkan Adayı Büyükekşi’nin kendisine teklifi hakkında konuştu: ’Etik açıdan uygun olmaz’

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 16 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesine almayı düşündüğü Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, mevcut şartlarda yönetim kurulunda yer almasının etik açıdan uygun olmayacağını Büyükekşi'ye söylediğini bildirdi.

Mehmet Sepil, AA muhabirine, Büyükekşi'nin TFF Başkanlığı adaylığını desteklediğini ve genel kurulda onun başkan seçilmesini umut ettiğini söyledi.

Büyükekşi'nin 10 Haziran Cuma günü İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı öncülüğünde bölgedeki kulüp başkanlarıyla bir araya geldiğini ve kendisinin de bu toplantıya katıldığını hatırlatan Sepil, şöyle konuştu:

"Toplantıda bize TFF Başkanlığı'na seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlattı. Toplantı sonrasında da zaman geçirme fırsatım oldu. Karşılıklı Türk futbolunun şu anki konumunu ve yapılması gerekenleri konuştuk. Kendisinin Türk futbolunu daha iyi yere getirmek ve düzeltmek adına çok doğru teşhisleri ve akılcı bir planı var. Bu planları uygulama fırsatı bulursa, Türk futbolu için çok çok yararlı olacağını düşünüyorum."

Sepil, Büyükekşi'nin kendisine yönetim kurulunda yer almasını önerdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisine çok teşekkür ettim. Bilindiği gibi Göztepe'nin şu an Sport Republic şirketiyle yürütülen bir ortaklık görüşmemiz var. Bu birleşme bittiğinde ben de hisse sahibi olarak kulübün içinde kalacağım. Dolayısıyla hem bir spor kulübünde hisse sahibi olup hem de TFF yönetim kurulunda olmamın kurallar ve etik açıdan uygun olamayabileceğini kendisine söyledim. İnşallah kendisi başkan seçilir. Seçildikten sonra da Büyükekşi'yi her türlü desteklemeye devam edeceğim."

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Mehmet Sepil, TFF Başkan Adayı Büyükekşi'nin kendisine teklifi hakkında konuştu: 'Etik açıdan uygun olmaz'
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