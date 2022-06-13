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Giriş Tarihi: 13.6.2022 15:07

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Jackson Muleka hamlesi! Anlaşılırsa...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Jackson Muleka hamlesi! Anlaşılırsa...

Beşiktaş yönetimi, Weghorst ve Sörloth’ta yaşanan sıkıntılar nedeniyle golcü transferinde rotayı değiştirdi. Siyah-beyazlılar, bonservis için anlaşma sağlanması halinde 22 yaşındaki yıldıza 4 veya 5 yıllık sözleşme imzalatacak.

Michy Batshuayi ve Cyle Larin'le yollarını ayıran Beşiktaş golcü arayışını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Wout Weghorst ve Alexander Sörloth ile pazarlıklara devam etse de yüksek maliyetleri nedeniyle bu futbolcuların transfer edilmesi bu aşamada zor görünüyor.

Championship'e düştüğü için Burnley'den ayrılmak isteyen Weghorst'la Avrupa'dan birçok kulüp ciddi olarak ilgileniyor. RB Leipzig'in bonservisiyle birlikte elden çıkarmaya çalıştığı Sörloth'un maliyeti de tıpkı Weghorst gibi adeta el yakıyor.

Alternatif isimlere yönelen Beşiktaş, Everton'la kontratı biten Cenk Tosun'la el sıkışırken, transferin tamamlanması artık ıslak imzaya kaldı. Siyah-beyazlılar geçen sezon Galatasaray forması giyen ve Brenford'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu için de girişimlerine devam ediyor.

MULEKA ATAĞI! 4 VEYA 5 YILLIK SÖZLEŞME

Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen Kartal diğer yandan Jackson Muleka için de bastırıyor. Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in onay verdiği 22 yaşındaki Kongolu forvet konusunda Standard Liege'le pazarlıkları sürdürüyor.

Kasımpaşa formasıyla sezonun ikinci yarısında 14 maça çıkarken, 12 gol, 5 asistlik performans sergileyen Muleka büyük beğeni toplamıştı. Beşiktaş'ın yetenekli oyuncuyu 5 milyon euronun altında bir bedelle bonservisiyle birlikte renklerine bağlamanın planlarını yaptığı aktarıldı. Kartal, Standard Liege ile bonservis için anlaşma sağlarsa Muleka'ya 4 veya 5 yıllık sözleşme imzalatacak.

KARTAL'A 2 GOL ATTI

Kasımpaşa, 25 Nisan'da konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederken, Jackson Muleka performansıyla maça damgasını vurmuştu. Siyah-beyazlı takımın filelerini iki kez havalandıran Kongolu forvet, savunmada yer alan Welinton-Vida-Montero üçlüsünü bir hayli zorlamıştı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Jackson Muleka hamlesi! Anlaşılırsa...
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