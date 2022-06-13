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Giriş Tarihi: 13.6.2022 17:29 Son Güncelleme: 13.6.2022 17:48

Son dakika: Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı

Son dakika: Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı

Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Santa Clara forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaştığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."

Çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Santa Clara başkanı İsmail Uzun ile 3 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladığı, 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Lincoln Henrique'nin ise yılda 700 bin euro kazanacağı belirtildi.

"FENERBAHÇE HARİKA BİR TEKLİF YAPTI"

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferi hakkında Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Santa Clara Başkanı İsmail Uzun, "Fenerbahçe, Lincoln için harika bir teklifte bulundu. Yönetim kurulumuz ile görüştükten sonra net kararımızı Fenerbahçe'ye ileteceğiz. İyi bir miktar para, birkaç Türk oyuncu ve sonraki satıştan pay teklif ettiler." ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı
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