Stefan Kuntz, Litvanya maçı öncesi konuştu: "İzmir ayrı heyecan olacak"

"AİLEM LÜKSEMBURG'A MİLLİ TAKIM FORMASIYLA GELDİ"

Başakşehir, Litvanya ve Lüksemburg'daki maçlarda çok iyi tribün atmosferi oluştuğunu, milli takıma verilen büyük tribün desteğiyle moral bulduklarını söyleyen Kuntz, "Lüksemburg'tan kendi bakış açımla örnek verebilirim. Benim ailemden, arkadaşlarımdan birçok kişi oradaydı ve hepsi Türk Milli Takımı'nın formasını giymişti. Böyle bir hava yakalamak ayrı mutluluk vericiydi. 4 tane eski takım arkadaşımla çarşamba günleri futbol oynarız. Bu arkadaşlarım da maça geldiler. Bira içme adetleri var, ben onlar bira isterler diye düşünürken Türk çayı istediler ve şaşırdım" diye konuştu

"HER AŞAMADA KENDİMİZİ GELİŞTİRMEYE UĞRAŞIYORUZ"

Kuntz, takımın maç taktikleriyle ilgili soruya, "Benim görüşüme göre taktiksel disipline uyabilmek de yeteneğin parçası. Bu konuya da çalışıyoruz, her aşamada kendimizi geliştirmeye uğraşıyoruz" dedi.