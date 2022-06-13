Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak
Giriş Tarihi: 13.6.2022 13:49

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran’da başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Pazartesi günü toplanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için 27 Haziran Pazartesi günü toplanacak.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 27 Haziran'da ilk olarak sağlık kontrollerinden geçtikten sonra antrenmanlara başlayacak.

Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanların ardından da 4 Temmuz'da yurt dışına gidecek.

Trabzonspor, Avrupa'da iki aşamalı gerçekleştireceği kamplardan sonra 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul'a dönecek.

Öte yandan, yurt dışı kamp için gidilecek ülkelerin ise birkaç gün içinde netleşeceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Asgari ücret zammı için yeni hesaplar ortaya çıktı! 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, hangi tarihte? Temmuzda 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
E okul ne zaman kapanıyor, 2.dönem not girişi kapandı mı, ne zaman yapılacak? MEB 2022 E okul VBS giriş ekranı ile devamsızlık ve karne notu sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! 13 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?
SON DAKİKA: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Haziran 2022 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
Cem Uzan için
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da başlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA