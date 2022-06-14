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Giriş Tarihi: 14.6.2022 08:15

Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi!

Abdullah Avcı’dan transfer müjdesi!
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Yeni sezon için 27 Haziran'da toplanarak çalışmalarına başlayacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, TRT Spor'da önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı "Bizim takımımız hemen hemen hazır. Aslında oyuncu tespitleri doğru ve bunun üzerinde çalışılıyor. Şu ana kadar gerçekleşmiş bir durumumuz yok. Zaman daralıyor ve bunu hızlandırmak için çaba harcıyoruz. Sanki biraz duruyor gibiyiz ama çalışmıyor değiliz. Şu ana kadar bitmiş bir transfer yok ancak taraftarlarımız endişe etmesin. Geçtiğimiz sezondan zaten bir iskeletimiz var. Bu işler hiç belli olmaz. Bakarsınız bir günde 1-2 transfer birden olabilir" ifadesini kullandı.

EN YAKINDA İKİ HEDEF VAR

Tatilde bile çalıştıklarını kaydeden Avcı, "Elimizde en yakın 2 hedef var. Biri Süper Kupa, diğeri Şampiyonlar Ligi'ne adım atarsak kulüp adına çok büyük katkı sağlayacak. İkisini de istiyoruz" dedi

BEN TRENİ KAÇIRDIM!

Abdullah Avcı, kariyer hedefinde Avrupa olup olmadığı ile ilgili soruya, "Yeni jenerasyon teknik direktörler futbolu geliştiriyor. Ben yurt dışı trenini kaçırdım diye düşünüyorum. İnşallah genç antrenörlerimiz Avrupa'da çalışma şansı bulurlar" yanıtını verdi

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Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi!
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