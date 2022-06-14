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Giriş Tarihi: 14.6.2022 17:33

Emir Tintiş'ten Galatasaray'a sitem: "Kulübüm cevapsız bıraktı"

AA
Emir Tintiş’ten Galatasaray’a sitem: Kulübüm cevapsız bıraktı

Galatasaray'dan VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan genç futbolcu Emir Tintiş, veda mesajı yayımladı.

Emir Tintiş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda sitem dolu ifadeler kullandı.

Uzun süredir formasını giydiği Galatasaray'da 19 yaş altı takımına kadar yükseldiğini belirten 18 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif tarafıma iletilmedi. Kariyerimi de düşünmek zorunda olduğum için şimdi kalbim buruk bir şekilde sizlere veda ediyorum. Gelişimimde ve bu günlere gelmemde üzerimde emekleri bulunan hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp personeline çok teşekkür ederim. Emeklerinizi asla unutamam. Kalbimde yeriniz her zaman çok farklı olacak. Hoşça kalın."

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Emir Tintiş'ten Galatasaray'a sitem: "Kulübüm cevapsız bıraktı"
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