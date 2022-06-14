Uzun süredir santrfordaki boşluğu doldurmak için mesai harcayan Beşiktaş, Wout Weghorst ile görüşmelerinde 2.7 milyon Euro yıllık ücrete el sıkıştı. 29 yaşındaki futbolcunun Burnley ile devre arası transferi esnasında imzaladığı sözleşmede, "Burnley'nin Championship'e düşmesi halinde bedelsiz bir şekilde kiralık olarak ayrılabilir" maddesi bulunduğu ortaya çıktı.

Teknik direktör Valerien İsmael'in de bizzat arayıp görüştüğü Hollandalı golcü için şartlarını zorlayan Beşiktaş, oyuncunun taleplerini karşılayarak 2.7 milyon Euro üzerinden anlaşmaya vardı. Weghorst'un, son mesajı ise, "Çarşamba günü aileme de danışıp görüşlerini alarak bir karar vereceğim" oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi de bu transferle ilgili bilgi verirken, "Forvette ilk önceliğimiz Weghorst. Durumunu bize bildirecek" dedi.

SAISS BUGÜN İSTANBUL'DA



Beşiktaş'ın ilk hamlesi olan Romain Saiss bugün İstanbul'da olacak. Faslı savunmacı, siyahbeyazlı yönetimle bir araya gelerek hem Vodafone Park'ı hem de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni gezecek. Sağlık kontrollerine girecek olan 32 yaşındaki futbolcu ardından 2 yıllığına kendisini Beşiktaş'a bağlayan imzayı atacak.

RIDVAN YILMAZ İMZALIYOR!



Rıdvan Yılmaz, yeni sayfa açacağı imzayı atmak için Almanya'ya gitti. 21 yaşındaki sol bek bugün Eintracht Frankfurt için sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından düzenlenecek törenle 5 yıllık kontratı imzalayacak. Bu transfer karşılığında Beşiktaş'ın kasasına toplamda 6.5 milyon Euro girecek ve sonraki satıştan da %20 pay hakkı siyah-beyazlı takımın olacak.