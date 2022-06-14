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Giriş Tarihi: 14.6.2022 11:44 Son Güncelleme: 14.6.2022 11:48

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın golcü adayı Djuric'ten kötü haber! Kararını değiştirdi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ın golcü adayı Djuric’ten kötü haber! Kararını değiştirdi...

Son dakika Beşiktaş trasnfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon trasnfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta transfer listesinde bulunan santrfor Djuric'in, takımı Salernita ile sözleşme imzalayacağına yakın olduğu bildirildi.

Kartal'ın santrfor adaylarından biri olan Djuric konusunda İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu. Önce Salernita'daki sözleşmesini uzatmayacağı bilgisi geçilen Boşnak golcünün, gelinen durumda kulübünde almaya daha yakın olduğu ifade edildi.

Beşiktaş 'ın yanı sıra Fiorentina ve Napoli'nin de durumu takip ettiği belirtilirken, futbolcunun 2+1 yıllık sözleşmeye "Evet" diyebileceği aktarıldı.

GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI?

Serie A'da yer alan Fiorentina ve Napoli'nin de futbolcuya ilgi gösterdiği ancak; golcü ismin kulübüne daha yakın olduğu paylaşıldı. 1.96 boyunda ve 32 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon 35 maçta 2336 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın golcü adayı Djuric'ten kötü haber! Kararını değiştirdi...
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