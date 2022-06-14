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Giriş Tarihi: 14.6.2022 16:17 Son Güncelleme: 14.6.2022 16:59

Son dakika: Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan genç futbolcu Emir Tintiş'i transfer etti

Son dakika: Fatih Karagümrük, Galatasaray’dan genç futbolcu Emir Tintiş’i transfer etti

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan genç futbolcu Emir Tintiş'i transfer etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan genç futbolcu Emir Tintiş'i kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geride kalan sezon Galatasaray ile 19 Yaş Altı Gelişim Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve çeşitli yaş gruplarında milli takım forması giyen 18 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği belirtilerek, "Yeni transferimiz Emir Tintiş'e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz." denildi.

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Son dakika: Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan genç futbolcu Emir Tintiş'i transfer etti
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