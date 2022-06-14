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Giriş Tarihi: 15.6.2022 00:40 Son Güncelleme: 15.6.2022 00:55

Son dakika: Fenerbahçe, Bruma'yı resmen açıkladı! Galatasaray'ın eski yıldızı Kanarya oluyor...

Son dakika: Fenerbahçe, Bruma’yı resmen açıkladı! Galatasaray’ın eski yıldızı Kanarya oluyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma için anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla yapılacak görüşmeler sonrası Lincoln Henrique'den sonra sezonun 2. transferini resmen açıklayacak.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Lincoln Henrique'den sonra sezonun 2. transferini yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Bruma, geçen sezon PSV Eindhoven formasıyla çıktığı 46 maçta 10 gol attı ve 4 asist kaydetti.

27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, 4 sezon formasını giydiği Galatasaray'da ise 85 maça çıkarken 15 gol attı ve 21 asist yaptı.

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Son dakika: Fenerbahçe, Bruma'yı resmen açıkladı! Galatasaray'ın eski yıldızı Kanarya oluyor...
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