Son dakika: Fenerbahçe, Bruma’yı resmen açıkladı! Galatasaray’ın eski yıldızı Kanarya oluyor...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Lincoln Henrique'den sonra sezonun 2. transferini yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma için anlaşmaya vardığını açıkladı.
Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.
Bruma, geçen sezon PSV Eindhoven formasıyla çıktığı 46 maçta 10 gol attı ve 4 asist kaydetti.
27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, 4 sezon formasını giydiği Galatasaray'da ise 85 maça çıkarken 15 gol attı ve 21 asist yaptı.