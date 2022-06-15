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Giriş Tarihi: 15.6.2022 13:27 Son Güncelleme: 15.6.2022 13:28

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim, hangi takım oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi...

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim, hangi takım oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe’nin rakibi...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı lacivertli renklere gönül veren taraftarlar bu noktada detayları araştırmaya başladı. “Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim, hangi takım oldu?” sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. 2. Ön eleme turunda ilk maçlar 19-20 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Kura çekimi ise bugün gerçekleşti. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim, hangi takım oldu? İşte detaylar...

Süper Lig'te sezonu son andaki atağı ile 2. Sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turuna ait kura bugün çekildi. Sarı lacivertli takımın karşılacağı takım böylece netleşmiş oldu. Futbolseverler "Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim, hangi takım oldu?" sorusuna bu kapsamda yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme rakibi ve tüm detaylar...

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ HANGİ TAKIM OLDU?

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, 2. turda Dinamo Kiev ile eşleşip tur atlaması halinde 3. turda seri başı olacak. 2. turda elenmesi durumunda ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.



KONYASPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ DE BELLİ OLACAK
Spor Toto Süper Lig'in 3. İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim, hangi takım oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi...
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