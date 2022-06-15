Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Florentino ihtimali! Elmas önerdi...
Giriş Tarihi: 15.6.2022 10:19 Son Güncelleme: 15.6.2022 10:21

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Florentino ihtimali! Elmas önerdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da Florentino ihtimali! Elmas önerdi...

Galatasaray'da zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başlayan yeni yönetim, orta saha oyuncusu için eski yönetimden Florentino Luis teklifi aldı. İşte tüm detaylar..

Geçen sezon zayıf karnı orta sahası olan Galatasaray, Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırırken, kiralık gelen Assuncao ve Pulgar'dan beklediği verimi alamadı.

5 numara takviyesi yapmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüpte yeni yönetime Florentino Luis teklif edildi. Ancak bu teklif eski yönetimden geldi.

Burak Elmas ve ekibi, geçen sezon Getafe'de kiralık oynayan, bonservisi ise Benfica'da olan 22 yaşındaki ön liberoda gelinen aşamayı Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetime aktardı. Sarı-kırmızılı kulüp, Benfica ile masaya oturduğu anda Florentino transferinde mutlu sona ulaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI Bakan Bilgin açıklaması ile yeniden ele alındı! Maaş hesapları yapıldı: 2022 temmuz asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den yeni Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Emekli zammı ile en düşük maaş hesaplandı! Emekli zammı son dakika açıklama Bakan Vedat Bilgin'den! SSK ve BAĞ KUR ile emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler yakalandı
SON DAKİKA HABERİ! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması
Survivor eleme adayı kim oldu? Eleme potası netleşiyor! 14 Haziran 2022 dünün Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Florentino ihtimali! Elmas önerdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA