Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da Florentino ihtimali! Elmas önerdi...

Geçen sezon zayıf karnı orta sahası olan Galatasaray, Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırırken, kiralık gelen Assuncao ve Pulgar'dan beklediği verimi alamadı.
5 numara takviyesi yapmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüpte yeni yönetime Florentino Luis teklif edildi. Ancak bu teklif eski yönetimden geldi.
Burak Elmas ve ekibi, geçen sezon Getafe'de kiralık oynayan, bonservisi ise Benfica'da olan 22 yaşındaki ön liberoda gelinen aşamayı Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetime aktardı. Sarı-kırmızılı kulüp, Benfica ile masaya oturduğu anda Florentino transferinde mutlu sona ulaşacak.