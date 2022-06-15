Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ersin Destanoğlu, Salzburg yolcusu! 6 milyon Euro bonservisle…

Altyapıdan yetiştirdiği Rıdvan Yılmaz'ı Alman ekibi Frankfurt'a satan Beşiktaş'ta bir futbolcu daha yuvadan uçabilir.
RB Salzburg'un, Kartal'ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu için transfer teklifinde bulunduğu bildirildi. Avusturya basınında yer alan habere göre, Salzburg'un Ersin için Beşiktaş'a 6 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.
Haberde, 21 yaşındaki file bekçisinin 2 sezondur Beşiktaş'ın as kalecisi olduğu hatırlatılırken, Ersin'in Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunduğu da aktarıldı. Genç kalecinin, gelecek yaz siyah beyazlı takımla sözleşmesi sona eriyor.