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Giriş Tarihi: 15.6.2022 11:17 Son Güncelleme: 15.6.2022 11:20

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Pato'yu istiyor! Özbek'in başkanlık hediyesi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Pato’yu istiyor! Özbek’in başkanlık hediyesi...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, yeni başkan Dursun Özbek'le yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Hücum yolunda elini güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Brezilyalı tecrübeli golcü Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak istiyor. İşte tüm detaylar...

Transfer çalışmalarını hızlandıracak olan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı hücum oyuncusu Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞME İMZALAYABİLECEK

UOL'de yer alan habere göre; Galatasaray, Orlando City'de oynayan futbolcu için girişimde bulundu. Brezilyalı oyuncunun Temmuz ayından itibaren başka bir kulüple sözleşme imzalayabileceği ifade edildi.

TÜRK TAKIMLARIYLA ANILDI

Yakın dönemde Trabzonspor ile de anılan Brezilyalı futbolcunun daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de görüştüğü sıkça gündeme gelmişti. Pato, Orlando City formasıyla 2022 sezonunda 14 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

KARİYERLİ BİR FUTBOLCU

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerine Internacional ekibinde başlamış daha sonra Milan, Corinthians, Sao Paolo, Chelsea, Villlareal, Tianjin FC gibi takımlarda oynadı. 2010 yılında 35 milyon Euro değer biçilen futbolcunun Transfermark verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro civarında.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Pato'yu istiyor! Özbek'in başkanlık hediyesi...
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