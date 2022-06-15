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Giriş Tarihi: 15.6.2022 14:28 Son Güncelleme: 15.6.2022 14:47

Son dakika: Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Son dakika: Konyaspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Konyaspor'un rakibi Belarus takımı BATE Borisov, Başakşehir'in rakibi İsrail'in Maccabi Netanya oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in de aralarında bulunduğu 60 takım, 1. eleme turunu geçen 30, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunda elenen 3 ve 1. eleme turunda elenen 13 ekiple beraber çekilişe katıldı.

Çekiliş sonucu İttifak Holding Konyaspor'un rakibi, BATE Borisov (Belarus), Medipol Başakşehir'in rakibi ise Maccabi Netanya (İsrail) oldu.

İlk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanşlar ise 28 Temmuz'da yapılacak. İttifak Holding Konyaspor ilk maçını deplasmanda, Medipol Başakşehir ise sahasında oynayacak.

Üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 8 Eylül'de başlayacak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

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Son dakika: Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
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