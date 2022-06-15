Yaptığı dansla Dünya Kupası’nı getirdi

Dünya Kupası Kıtalararası Play- Off final maçında Peru ile karşılaşan Avustralya, penaltılarla zafere uzanıp Katar biletini aldı. Mücadelenin kahramanı ise 118. dakikada oyuna giren kaleci Andrew Redmayne oldu. 33 yaşındaki file bekçisi, kalesinde yaptığı dansla penaltıyı kurtarırken takımını finale taşıdı.
2018'de Western Sydney'de oynarken zor bir dönem geçiren Redmayne, futbolu bıraktı. Deneyimli eldiven, arkadaşının kafesinde çalışıp öğretmen olarak hayatına devam etmeyi düşündü. Yeniden yeşil sahalara dönen Andrew Redmayne, ülkesinde kahraman ilan edildi.