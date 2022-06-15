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Giriş Tarihi: 15.6.2022 14:53

Yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki kariyerlerini noktaladı

AA
Yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye’deki kariyerlerini noktaladı

FIFA kokartlı Türk yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki kariyerlerini noktaladı.

Tecrübeli hakemler yaptıkları yazılı açıklamada, "Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi bugün itibarıyla noktalıyoruz, bu yolculukta desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın 2009 yılından bu yana yardımcılığını yapan Duran ile Ongun, 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda görev almıştı.

Söz konusu turnuvalarda Türk hakemler, Dünya Kupası'nda 2 yarı final ve Avrupa Şampiyonası'nda bir yarı final maçı yönetmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2015 yılında Juventus-Barcelona ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea-Corinthians finallerinde görev yapan Duran ve Ongun, birlikte 3 kıtada, 38 ülkede toplam 366 maçta yer almıştı.

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Yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki kariyerlerini noktaladı
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