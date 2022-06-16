Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jorge Jesus Kim Min-Jae'yi takımda istiyor!
Giriş Tarihi: 16.6.2022 09:53

Jorge Jesus Kim Min-Jae'yi takımda istiyor!

Jorge Jesus Kim Min-Jae’yi takımda istiyor!
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Portekizli hoca Jorge Jesus ‘Kalsın’ diyor ama taliplerinin ısrarı ve serbest kalma maddesi işi zorluyor.

Jorge Jesus, Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi takımda görmek istiyor. Ancak oyuncunun talipleri ve sözleşmesindeki '23 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi sıkıntıyı artırıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu daha önce Tottenham, Arsenal, Chelsea ve Juventus gibi devler takibe almıştı. Bu ekiplere son olarak Leicester City eklendi.

Geçen sezon 40 maça çıkan ve savunmanın sigortası olan Kim, bir de gol atmıştı. Mayıs ayında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmak için ülkesine giden başarılı oyuncu, çalışmalarını burada özel olarak sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ 2022 KAZANANI: Survivor All Star araba ödülünü kazanan yarışmacı kim oldu?
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT düzenlemesi için dikkat çeken açıklama: Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak!
Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
ASGARİ ÜCRET GÜNCEL DURUM: Bakan Vedat Bilgin'den temmuz zammı için yeşil ışık! 2022 asgari ücret zammı gelecek mi, ne kadar olacak?
SURVIVOR'DA ARABA ÖDÜLÜ LEXUS NX 350h sahibini buldu! 2022 Aracın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi! Survivor araba ödülü Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL?
Emekli zammı son durum: Emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak? hesaplandı SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek maaşlar belli oldu!
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oldu! Dünya ABD'ye kilitlendi: Fed toplantısı sonrası 1994'den beri ilk yaşandı
SURVIVOR KİM ELENDİ? Bu hafta Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu!! 15 Haziran 2022 Survivor'da ödül oyununu ve arabayı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Jorge Jesus Kim Min-Jae'yi takımda istiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA