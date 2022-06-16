Jorge Jesus Kim Min-Jae’yi takımda istiyor!

Jorge Jesus, Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi takımda görmek istiyor. Ancak oyuncunun talipleri ve sözleşmesindeki '23 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi sıkıntıyı artırıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu daha önce Tottenham, Arsenal, Chelsea ve Juventus gibi devler takibe almıştı. Bu ekiplere son olarak Leicester City eklendi.

Geçen sezon 40 maça çıkan ve savunmanın sigortası olan Kim, bir de gol atmıştı. Mayıs ayında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmak için ülkesine giden başarılı oyuncu, çalışmalarını burada özel olarak sürdürüyor.