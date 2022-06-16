Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Stryger Larsen Trabzonspor için geldi
Giriş Tarihi: 16.6.2022 16:07 Son Güncelleme: 16.6.2022 16:33

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Stryger Larsen Trabzonspor için geldi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Stryger Larsen Trabzonspor için geldi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor’un her konuda anlaşmaya vardığı İtalya Serie A ekibi Udinese'de forma giyen Jens Stryger Larsen Türkiye’ye geldi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı İtalya Serie A ekibi Udinese'de forma giyen Jens Stryger Larsen Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bugün saat 15.30 sıralarında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'tan İstanbul Havalimanı'na gelen Larsen'i kulüp yetkilileri karşıladı.

Udinese ile sözleşmesi ay sonunda bitecek 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 resmi maçta forma şansı bulmuştu. Danimarka Milli Takımı'nda da görev alan Larsen, 49 kez milli oldu ve 3 gol katkısı yaptı.

Trabzonspor’un yeni transferi Stryger Larsen İstanbul’a geldi | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ 2022 KİM KAZANDI? Dün akşam Survivor All Star araba ödülü kazananı belli oldu!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Vedat Bilgin'den yeşil ışık!
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT düzenlemesi için dikkat çeken açıklama: Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak!
Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
Survivor araba ödülü Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL? Survivor araba ödülü Lexus NX 350h 2022 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaş zammı için kritik açıklama: SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sabah.com.tr hesapladı!
ASGARİ ÜCRET GÜNCEL DURUM: Bakan Vedat Bilgin'den temmuz zammı için yeşil ışık! 2022 asgari ücret zammı gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT çalışması için yeni açıklama geldi: Bakanlık kamuoyuna paylaşacak
Emekli zammı son durum: Emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak? hesaplandı SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek maaşlar belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Stryger Larsen Trabzonspor için geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA