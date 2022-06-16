Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı İtalya Serie A ekibi Udinese'de forma giyen Jens Stryger Larsen Türkiye'ye geldi.
Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bugün saat 15.30 sıralarında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'tan İstanbul Havalimanı'na gelen Larsen'i kulüp yetkilileri karşıladı.
Udinese ile sözleşmesi ay sonunda bitecek 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 12 resmi maçta forma şansı bulmuştu. Danimarka Milli Takımı'nda da görev alan Larsen, 49 kez milli oldu ve 3 gol katkısı yaptı.