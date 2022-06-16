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Giriş Tarihi: 16.6.2022 15:25 Son Güncelleme: 16.6.2022 15:50

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Sosyal medyada açıkladı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da Nwakaeme şoku! Sosyal medyada açıkladı...

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. Nwakaeme, kendisinin taraftarlarla karşı karşıya getirildiğini iddia etti.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, geleceğine dair kararını açıkladı.

Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Nwakaeme, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldığını duyurdu.

Tecrübeli futbolcu, kendisinin taraftarlarla karşı karşıya getirildiğini iddia ederek bu duruma tepki gösterdi.

İşte Nwakaeme'nin açıklaması;

"Sevili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar.

Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazadık ve birlikte tarih yazdık.

Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım."

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDANI

Trabzonspor'dan ayrıldığını açıklayan Anthony Nwakaeme, attığı gol ve yaptığı asistlerle, bordo mavililerin 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynadı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 resmi maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 15 gol ve 11 asistle oynadı.

Nwakaeme bu rakamlarla beraber Trabzonspor'da gole en çok katkı sağlayan futbolcu olmayı başardı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Sosyal medyada açıkladı...
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