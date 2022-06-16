Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, geleceğine dair kararını açıkladı.
Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Nwakaeme, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldığını duyurdu.
İşte Nwakaeme'nin açıklaması;
"Sevili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar.
Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazadık ve birlikte tarih yazdık.
Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım."
ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDANI
Trabzonspor'dan ayrıldığını açıklayan Anthony Nwakaeme, attığı gol ve yaptığı asistlerle, bordo mavililerin 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynadı.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 resmi maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 15 gol ve 11 asistle oynadı.
Nwakaeme bu rakamlarla beraber Trabzonspor'da gole en çok katkı sağlayan futbolcu olmayı başardı.