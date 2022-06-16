Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Stefano Denswil, Stryger Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat’ı KAP’a bildirdi

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Stefano Denswil, Stryger Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Kasımpaşa'nın profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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