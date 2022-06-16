TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi: İlklere imza atacağız

Türkiye Futbol Federasyonu TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği açıklandı. Genel kurul arasında konuşan TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi, seçimlerin Türkiye'ye ve futbol camiasına hayırlı olmasını dileyerek, ''Daha seçim gerçekleşmedi. Şu an hala adayız. Başkan değiliz. İnşallah sonuçlar, hem ülkemize hem de futbol camiasına hayırlı olur. Şu an yapmamız gerek şey futbolda bir güven ortamını yaratmak. Maalesef şu anda bir güven kaybı var. Güven konusunu mutlaka işleyip daha sonrada adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde bir yönetim anlayışımız olacak'' dedi.

'PROBLEMLERİN DEĞİL, GÜZELLİKLERİN KONUŞULDUĞU BİR LİG İSTİYORUZ'

Büyükekşi, yeni dönemde birçok ilke imza atılacağını söyleyerek, ''Bu zamana kadar Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Bizim şu anda listemizde çok değerli iki kadın yönetim kurulu üyemiz var. İlklere imza atacağız. İnşallah adalet anlayışını getireceğiz. Hakemlerin, problemlerin konuşulduğu bir lig değil de, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir lig olmasını istiyoruz. Bir çok konuda hakem performanslarıyla ilgili teknolojiyi, yapay zekayı kullanmayı hedefliyoruz. Ben değil biz olarak yola çıkmak istiyoruz. Bir kuş tek kanatlı uçamaz. Çift kanat lazım. Bunun bir kanadı federasyonsa, diğer kanadı kulüplerimiz ve futbolun diğer paydaşlarıdır. Hep el ele vererek gerek spor kamuoyu olsun gerek kulüpler, futbolcular, hocalar, federasyon Türkiye'de futbolun kalitesini yükselterek marka değerini yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Hizmet ihracatında, dünyada dizi/film ihracatında ikinciyiz. 140 ülkeye ihracat yapıyoruz. Niye futbol kulüplerimizin maçlarını diğer ülkelere izletmeyelim. Bunun için de farklı işler yapmamız lazım. Farklı konular işlememiz lazım'' diye konuştu. (DHA)