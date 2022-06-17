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Giriş Tarihi: 17.6.2022 19:58 Son Güncelleme: 17.6.2022 20:50

Beşiktaş'tan 19.05'te Gedson Fernandes paylaşımı!

AA
Beşiktaş’tan 19.05’te Gedson Fernandes paylaşımı!

Beşiktaş, sezon ortasında Benfica'dan transfer ettiği ve sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes ile ilgili paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlıların Gedson Fernades paylaşımının saati de dikkat çekti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Portekizli oyuncunun ilk 3 harfini sırayla paylaşan siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki futbolcunun isminin kalan bölümünü ise 19.05'te videolu olarak paylaşarak Galatasaray Kulübüne gönderme yaptı.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Gedson Fernandes videoda, "Önümüzdeki haftayı bekleyin." dedi.

Siyah-beyazlı kulüp şubat ayında yaptığı açıklamada, Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaştıklarını ve oyuncu için Benfica'ya 6 milyon avro ödeneceğini duyurmuştu.

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Beşiktaş'tan 19.05'te Gedson Fernandes paylaşımı!
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