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Giriş Tarihi: 17.6.2022 09:18

Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev savaşa rağmen hazır

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Fenerbahçe’nin rakibi Dinamo Kiev savaşa rağmen hazır

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle 6 aydır resmi maça çıkmayan Dinamo Kiev, buna karşılık 31 özel karşılaşma oynadı. Son olarak 33 gün önce Estonya ekibi Flora Talinn'e rakip oldu ve hazır görüntüsüyle dikkat çekti.

Dinamo Kievîn en önemli futbolcusu Viktor Tsygankov. 24 yaşındaki solak futbolcu sağ kanatta görev alıyor. Bu sezon 25 maça çıkan Ukraynalı, 11 gol 4 asist kaydetti. Genç yıldızın piyasa değeri ise 25 milyon Euro.

Dinamo Kiev'in tam 8 futbolcusu Ukrayna Milli Takımı'na davet edildi. Takımdaki birçok futbolcu çeşitli takımlara kiralık olarak gönderildi ve maç eksiği yaşamamaları sağlandı. Kiralık olarak giden oyuncular Dinamo Kiev'e geri dönecekler.

Ukrayna ekibinin sol beki Vitaliy Mykolenko, 23.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer olurken sol kanat Carlos de Pena ise Internacional takımına bedelsiz gitti. Bu sezon Ukrayna Ligi'ne ara verilene kadar 18 maça çıkan Kiev 47 kez rakip fileleri havalandırıp, 9 gol yedi ve 45 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Ayrıca ligin en az gol yiyen takımı unvanını aldı.

Takımın teknik patronu Lucescu, genellikle 4-2-3- 1 sistemini tercih ediyor. 25 yaş ortalamasına sahip olan Kiev, 97 milyon Euro kadro değerine sahip. Jorge Jesus'un geçen sezonki takımı Benfica, Devler Ligi gruplarında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmiş, deplasmanda 0-0 berabere kalırken evinde ise 2-0 kazanmıştı. Benfica gruptan çıkmış, Ukrayna temsilcisi son sırada kalmıştı.

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Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev savaşa rağmen hazır
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